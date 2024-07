Fa ingrassare il suo cane fino a portarlo alla morte | donna finisce in prigione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Unaè stata arrestata per aver fattoil proprioa causare la suaper un problema al fegato Quando si sceglie di adottare un cucciolo, bisogna essere consci delle proprie responsabilità. Seguirlo attentamente, gestirlo e non lasciarsi andare a eccessi o troppe libertà può fare la differenza per garantirgli una vita agiata e in salute. Un concetto che unadi Auckland, in Nuova Zelanda, non ha forse compresoperfezione. Senza mettere in discussione l’affetto che provava nei confronti del suo, questa non è stata in grado di gestirlo in modo sano. Dandogli da mangiarea 10 pezzi di pollo al giorno, più dolcetti per animali che comprava al supermercato, ha portato il suodi piccola taglia ad arrivare a pesare 53,7 kg. Unafaila ucciderlo (Screeshot Twitter) – Notizie.