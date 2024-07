Esodo Estivo | Weekend da Bollino Rosso sulle Autostrade Anas Sospende il 70% dei Cantieri per Gesti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma - Con l’arrivo del fine luglio, l’dei vacanzieri entra nel vivo, dando il via al primo grandedi partenze. In vista dell'intenso flusso di veicoli previsto per questa fase dell'estate,ha adottato misure straordinarie per garantire una viabilità più fluida e limitare i disagi. Tra sabato 27 luglio e sabato 3 settembre, l’ente ha sospeso 906 dei 1.278attivi, pari al 70% del totale. Aumento del Traffico eViabilità Italia ha previstoper le giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, con un significativo incremento del traffico, soprattutto verso le località di villeggiatura e mare. Sabato mattina è previsto un intenso flusso in uscita dalle grandi città, mentre domenica pomeriggio si assisterà a un ritorno verso i centri urbani.