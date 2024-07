Durante le vacanze rileggersi Dorian Gray

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Dentro una vecchia scatola di vecchi libri ho riscoperto, nell’elegante formato economico d’antan degli Oscar Mondadori, la mia copia, pensata perduta dai tempi del liceo, de “Il ritratto di”. Ho sentito subito un’irrefrenabile tentazione, cui non si poteva non cedere, of course, di rileggere la vicenda di questo bellissimo giovane che perde l’anima nella contemplazione della sua stessa bellezza divenuta opera d’arte. L’ho trovato datato, artificioso e splendido. Indispensabile come lettura per leper i nostri ragazzi, se non altro per gli affettati aforismi di Lord Henry Wotton, così immorali da far impallidire anche un critico del politicamente corretto Lord Henry, maestro di vita e d’immoralismo per il giovane, e improbabile necessario maestro per la gioventù colta (diciamo quelli che leggono), schiavizzata dal pensiero del parlare retto.