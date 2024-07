Cosa fare se il volo è in overbooking | risarcimento e priorità di imbarco

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) È una situazione che può accadere più spesso di quanto si immagini. L’, ovvero il sovraccarico di prenotazioni rispetto ai posti disponibili su un, è una pratica comune tra le compagnie aeree per massimizzare i loro profitti. Nel concreto, vengono venduti più biglietti rispetto ai posti disponibili in aereo, contando sul fatto che spesso – statisticamente – c’è sempre qualcuno dei passeggeri che non parte o annulla il proprio viaggio. Ci sono dei casi, però, in cui questo non accade.allora se succede? Come comportarsi?se l’aereo è inLa primada, in caso diin, è quella di chiedere info al personale della compagnia aerea di partenza. Al banco dell’assistenza o al gate potranno subito verificare se siete stati inseriti sulla lista dei passeggeri in attesa.