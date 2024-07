Colori sgargianti e abbinamenti particolari | i cocktail dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 27 luglio 2024) Life&People.it L’estate e? la stagione perfetta per rinfrescarsi in riva al mare, godersi un rilassante bagno in una piacevole località balneare, ammirare un infuocato tramonto con gli amici e, perché no, sorseggiare un rinfrescante drink. Più nello specifico si tratta di apprezzare una creazione tanto vivace neiquanto gradevole al palato come iestivi. E’ un termine che deriva dall’inglese e letteralmente significa ‘coda di gallo’, proprio in riferimento all’aspetto variopinto che caratterizza questa fresca delizia. Quando si parla diviene inevitabilmente in mente la figura di un bravo ed esperto barman, un compositore die sapori, abile nel miscelare sciroppi ed alcolici. Non per niente questa raffinata arte prende il nome di mixology, ossia miscelazione.