Codacons a luglio tanti disagi per ritardi di treni e aerei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) In 10 giorni, nel periodo compreso tra il 16 e il 25, sono stati 74 i casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione lungo la linea ferroviaria italiana non dovuti a cause di forza maggiore. Non è andata meglio sul fronte degli, dove nella settimana dal 15 al 21la puntualità dei voli in partenza dagli scali europei è scesa al 49,7% (-18,5% rispetto al 2019), con l'Italia che detiene una quota del 15% di tutti iregistrati in Europa. A rilevare i "numerosi" è il, in un'indagine che ha elaborato le informazioni pubblicate sul sito di Rfi e i dati Eurocontrol. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria - spiega l'associazione dei consumatori - i disservizi sono stati legati in larghissima parte a problemi tecnici aio alla linea elettrica, ma anche a furti di rame o presenza di persone non autorizzate sui binari.