Cambiamento climatico scatta l’allerta per le turbolenze aeree

(Di sabato 27 luglio 2024) Le temperature sempre più alte provocheranno un aumento dellearee, in particolare, nell’emisfero settentrionale del globo. A lanciare l’allarme uno studio internazionale, che vede Mohamed Foudad, scienziato atmosferico dell’Università di Reading, come autore principale. Lo studio è stato pubblicato su Journal of Geophysical Research: Atmospheres, una rivista AGU ad accesso libero che pubblica ricerche per migliorare la comprensione dell’atmosfera terrestre e della sua interazione con altri componenti del sistema Terra. Il fenomeno che, secondo i risultati, i viaggiatori aerei sperimenteranno con più frequenza è noto come ‘turbolenza dell’aria chiara’ ed è impercettibile e imprevedibile. Secondo le stime, il suo verificarsi ha subito un notevole aumento nell’emisfero settentrionale tra il 1980 e il 2021.