Bello il Gay Pride Sapete quando iniziano le Olimpiadi? | la fucilata dal cuore FdI

(Di sabato 27 luglio 2024) Lesi sono aperte sotto un clamoroso diluvio, la cerimonia di apertura funestata dall'acqua. Una cerimonia che non ha convinto fino in fondo, anzi. I barconi con le squadre sfilavano sulla Senna e, in una certa misura, sembrava che gli sportivi non facessero parte della cerimonia, un clamoroso controsenso poiché si tratta delle. Ma a far discutere, e parecchio, sono state anche le figure di contorno: sul palco infatti si sono avvicendate drag queen, personaggi vestiti in modo stravagante, "fluido", dunque spazio anche ai baci gay. Noi di Libero abbiamo parlato di"in stilee cafonal". Si pensi, tra le varie, anche alla regina Maria Antonietta che ballava e cantava reggendo in mano la testa decapitata. Discurtibile, molto discutibile.