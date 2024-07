Batman Forever | si spera ancora in una Schumacher cut

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 27 luglio 2024) Akiva Goldsman non ha perso lanza che la “Cut” dipossavedere la luce. Durante il Producers on Producing Panel al Comic-Con di San Diego (via Gizmodo), Goldsman ha parlato del director’s cut del film di Joel, rivelando che a un certo punto la Warner Bros. aveva preso in considerazione l’idea di dare vita all’edizione – eche con i nuovi DC Studios possaaccadere. Sì, esiste. Esiste un’anteprima chiamata Preview One. La maggior parte del materiale disponibile viene rimesso insieme. Non c’è molto che non sia stato visto e che non si possa mettere insieme. Ho parlato con la Warner Bros. Era un’amministrazione fa. La mia fantasia era quella di provare a resuscitarecome una sorta di celebrazione con Joel dopo la sua morte. Queste sono state le parole di Goldsman.