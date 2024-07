Atripalda e Mercogliano | intensificati i controlli del territorio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Denunciato un 18enne adper aggressione e un divieto di avvicinamento ad un 50enne per aver picchiato e minacciato la ex compagna I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso, l’attività di controllo del, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.