Atp Atlanta 2024 | programma orari e ordine di gioco sabato 27 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di27. Sul cemento outdoor statunitense è tempo di semifinali: apre la giornata il giovane talento cinese Shang, che affronta un veterano come l’australiano Thompson. In sessione serale il francese Rinderknech, che ha sconfitto il nostro Bellucci, dovrà vedersela contro il nipponico Nishioka. Di seguito il prospetto di tutti i match adE COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIATPSTADIUM Dalle ore 21.00 italiane – Shang vs (4) Thompson Ore 01:00 – Nishioka vs Rinderknech Atpdi27SportFace.