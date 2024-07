Assurdo il raduno di fuoristrada nella riserva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ha generato un mare di polemiche tra gli ambientalisti la notizia dell’organizzazione del 24esimonazionale off road 4x4 in notturna, manifestazione in programma per oggi tra le sterrate, carrarecce e tratturi del monte San Vicino, in un’area ricompresa tra i territori comunali di Apiro, Gagliole, Matelica e San Severino, all’interno dellanaturale regionale dei Monti San Vicino e Canfaito. "Siamo esterrefatti – ha dichiarato in proposito il delegato regionale della Lac il matelicese Danilo Baldini –, perché è previsto l’arrivo di centinaia dida tutta Italia, con il loro inevitabile carico di inquinamento acustico e atmosferico, il danneggiamento della viabilità montana, il disturbo e la possibilità di investimento di specie animali selvatiche, alcune anche rare, presenti nell’area protetta.