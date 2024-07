Asllani | L’Inter cercherà di riconfermarsi! Emozionante con due stelle

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Inter-Las Palmas, terza amichevole pre stagionale, termina 3-0. Ne parla un entusiasta e impaziente Kristjan, presente in campo a Cesena. BUONA LA TERZA – Alle ore 19.30 di questa seraè scesa sul campo di Cesena per sfidare i ragazzi del Las Palmas nella terza amichevole di precampionato. La sfida, nella quale i nerazzurri hanno indossato per la prima volta la prima maglia della stagione 2024/2025 ha fruttato un’altra vittoria. Tra i protagonisti scelti da Simone Inzaghi nel match c’è stato anche Kristjan, schierato in cabina di regia nel ruolo solitamente occupato dall’ancora assente Hakan Calhanoglu. Proprio il centrocampista albanese, al termine dell’amichevole contro la squadra spagnola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali di Inter TV.