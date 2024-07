Week end del 26 27 e 28 luglio 2024 | eventi musica e teatro Cosa fare a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) No, l'estate non sta ancora finendo, ma siamo comunque all'ultimoend di. E in tutta laci sonodiffusi di grande richiamo, con anche qualche Big della, della TV e del, e soprattutto con chi rende più fresche le serate d'estate facendocitante risate, come Alessandra Faiella e Luca Bizzarri, solo perdue esempi. Tra le tantissime opportunità segnaliamo quella del museo archeologico diche porta i bambini alla scoperta delle origini delle olimpiadi, che si sono aperte a Parigi, con l'evento: Da Olimpia 776 A.C. a Parigi. Ma anche la possibilità di vedere i sotterranei del castello di Brescia oppure partecipare alla Festa Andalusa.