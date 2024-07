Trump | Golpe contro Biden

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 luglio 2024)c’è stato “credo un. Non volevano che si candidasse, era indietro nei sondaggi e pensavano che avrebbe perso: sono andati da lui gli hanno detto ‘non puoi vincere’, cosa che penso sia vera”. A dirlo è Donald, intervistato da ‘Fox & Friends’. Il Tycoon sostiene di avere “buone informazioni” per descrivere il ritiro del presidente Usa dalla corsa per la Casa Bianca come un “” interno ai dem. “Conosco molte persone anche dall’altra parte – ha detto riferendosi al partito democratico – sono andati e l’hanno costretto ad uscire dalla corsa, Obama, Pelosi e qualche altro che vedete in televisione. La cosa interessante è che in tv sono così carini, ‘Oh sì, noi amiamo Joe’, ma dietro le quinte so per certo che sono stati brutali”.