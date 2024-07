The Miz | Io e CM Punk abbiamo seppellito l’ascia di guerra

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quando aveva lasciato la WWE la prima volta, “The Best in the World” era stato molto esplicito sul fatto di non riuscire a partecipare al main event di WrestleMania, un traguardo che Miz era stato in grado di raggiungere e che aveva provocato le invidie di CM. Durante una puntata di “WWE Backstage” del 2020, The Miz aveva sparato a zero sul quattro volte campione del mondo, facendo esplodere lo stessoin un feroce attacco sui social. Ad ogni modo, secondo The Miz (in un’intervista con Adrian Hernandez nel suo ‘Unlikely’), sia lui chehanno posto fine alle loro ostilità. DAI RAPPORTI TESI AL CHIARIMENTO “Eravamo a Chicago e stavo scendendo le scale quando l’ho visto in piedi di fronte a me. I nostri sguardi si sono incrociati all’istante.