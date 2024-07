Tajani vs Salvini cambio di paradigma per la legislatura? Scrive Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Difficile dire se siano state le sollecitazioni di Marina e Piersilvio Berlusconi, che con toni e argomenti diversi hanno di recente invocato maggiore incisività e una più scrupolosa coerenza liberale per il partito fondato da papà Silvio. Fatto sta che qualcosa di sostanziale sembra in effetti essere cambiato. Prima abbiamo assistito a un duro, ma non inedito, sdi accuse tra Antonioe Matteocirca la governance europea. Poi abbiamo ascoltato il segretario di Forza Italia rintuzzare l’improvvida uscita del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’aggressione al cronista della Stampa (“un pestaggio criminale”), fino a non escludere lo scioglimento per via giudiziaria del movimento politico di estrema destra CasaPound.