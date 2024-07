Tajani | Chiesto lo sblocco dei fondi Ue per Kiev

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dal supporto all’Ucraina, all’esigenza di evitare l’escalation del conflitto in Medio Oriente e alla stizza per la nomina dello spagnolo Colomina come rappresentante speciale della NATO per il Mediterraneo. Questi sono stati i punti principali dell’intervento alla Camera del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, per fare il punto sull’ultimo Consiglio degli Affari Esteri dell’UE, tenutosi il 22 luglio.ha spiegato che durante la riunione con gli omologhi dei 27 Paesi membri c’è stato un “lungo confronto sul tema della prossima riunione informale dei Ministri degli Esteri” guidato dalla discussa presidenza ungherese. Su questo punto,ha detto ai parlamentari di aver spiegato “che noi, prendendo le distanze dalle iniziative di Orbán, non dobbiamo confondere l’istituzione con il governo: la presidenza è ungherese, non di Orbán”.