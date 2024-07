Sondaggio Wsj Harris dietro di due punti su Trump +RPT+

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Un nuovo sondaggio del Wall Street Journal mostra che il duello tra Kamala Harris e Donald Trump è un testa a testa, con la vicepresidente leggermente in vantaggio di due punti (47% a 49%), una percentuale che rientra nel margine di errore (3,1%), dopo aver eroso però il vantaggio di sei punti che il tycoon aveva su Joe Biden prima del ritiro. Il sondaggio indica anche un maggiore sostegno per Kamala tra gli elettori non bianchi e un entusiasmo notevolmente aumentato nella campagna dem.