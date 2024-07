Si rompe una tubatura a Porta Romana Strade inondate d’acqua e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Stavolta non è stato un errore di un operaio, bensì un guasto a unasotterranea del diametro di circa 35 centimetri. Il risultato è stato però lo stesso, seppur con conseguenze molto più contenute rispetto a quelle patite non più tardi di dieci giorni fa dai residenti della vicina via Fontana: l’acqua ha iniziato a zampillare prima delle 7 di ieri proprio al centro dell’incrocio, allagando le vie Spartaco e Morosini. Le chiamate allarmate degli abitanti hanno generato l’arrivo in pochi minuti di alcune squadre dei vigili del fuoco e dei tecnici del pronto intervento di Mm, che si sono subito messi all’opera per trovare l’origine della fuoriuscita anomala e risolvere il problema il più in fretta possibile.