Salvini | Al lavoro per limitare l’aumento dei pedaggi sulle autostrade

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) ROMA – Oggi al consiglio dei ministri “c’è il disegno di legge concorrenza con una nuova impostazione delle concessioni autostradali per rendere più facili i lavori e per regolarizzare iche sono diversivarie tratte. Siamo alperdei, soprattutto su alcune strade”. E’ quanto ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in collegamento telefonico con Antenna 3. L'articolo: “Alperdei” L'Opinionista.