Residenze Lac gli acquirenti si muovono | Sì ad azioni per tutelare l’investimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Glidelle case nelleLac in via Cancano 5, poco distanti dal Parco delle Cave – tre palazzi posti sotto sequestro dopo l’intervento della Procura e della Guardia di Finanza, otto gli indagati – sono pronti ad adire le vie legali peril loro investimento. Ad annunciarlo, sul gruppo Facebook “Amici del Parco delle Cave di Milano“, è uno degli interessati, Marco Coccia: "Sono un acquirente di uno degli appartamenti del cantiere Lac. Mi rivolgo a colore che, come me, si trovano in questa complicata situazione. Scrivetemi a [email protected] per un primo confronto e valutarea tutela del nostro investimento. Altrisi sono già messi in contatto". Dopo il post di Coccia, tanti i commenti sul profilo Facebook, anche di residenti del quartiere che si augurano che le tre torri di via Cancano vengano abbattute.