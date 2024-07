Regione Lazio caos in Giunta | gli assessori di Forza Italia disertano la riunione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 giugno 2024 – Glidinon si sono presentati alladidella. Dopo lo strappo di ieri, avvenuto con l'assenza in Consiglio regionale del gruppo di Fi e Noi moderati, bloccando i lavori d'aula sull'assestamento di bilancio, da quanto si apprende, i dueforzisti oggi non hanno partecipato alladelle 13. Al centro dello scontro la richiesta di un rimpasto per avere piùin: i forzisti lamentano uno sbilanciamento innei confronti della Lega. (fonte: Ansa)