Quando parte Ganna nella cronometro delle Olimpiadi | orario esatto n di pettorale tv startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laindividuale, lunga 32.4 km, assegnerà il primo oro del settore maschile del ciclismo su strada alledi Parigi 2024: saranno due gli italiani in gara, ovvero Alberto Bettiol, che scatterà per quarto, alle 16.36.30, ed il campione italiano Filippo, che sarà il penultimo a partire, alle 17.20.00. Tra gli altri favoriti, il britannico Josh Tarling prenderà il via alle 17.15.30, mentre il belga Remco Evenepoel sarà l’ultimo corridore allo start, alle 17.21.30. Nel complesso saranno 34 i concorrenti in gara e tutti partiranno ad intervalli di 1.30. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.