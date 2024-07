Osimhen ogni giorno la sua presenza rischia di diventare più imbarazzante Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024)la suadipiù. Lo scrive l’edizione napoletana di, a forma Marco Azzi. A Castel di Sangro è arrivato anche Victorche passa la suadipiù. Il bomber infatti ha preso parte alle esercitazioni tattiche con i compagni, ma poi si è ritirato in palestra quando sono cominciate le partitelle, non potendo in alcun modo correre il rischio di infortunarsi. Il capocannoniere del terzo scudetto continua infatti con pazienza a rimanere in attesa di notizie sulla sua tribolata cessione al Paris Saint Germain, che sta richiedendo tempi più lunghi del previsto. L’affare alla fine in qualche modo si farà, salvo improbabili colpi di scena.