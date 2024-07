Morto Luca Scatà il cordoglio di Zaia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) VENEZIA – “A soli 35 anni ci ha lasciati, medaglia d’Oro al Valor Civile ed eroe in divisa che nel 2016 ha fermato a Sesto San Giovanni l’attentatore Anis Amri, in fuga dopo l’attentato a Berlino. Il suo coraggio e la sua dedizione hanno suscitato l’ammirazione da parte di tutte le persone per bene e ha rappresentato un esempio per i colleghi e per tutti coloro che ogni giorno indossano una divisa e garantiscono la sicurezza e la protezione dei cittadini”. Così sui suoi canali social il presidente della Regione Veneto,(foto), che aggiunge: “aveva servito anche nel settimo reggimento alpini Belluno, 64ª compagnia. Il contributo che ha dato alla nostra regione e alla nostra patria merita tutto il nostro rispetto. Un pensiero sentito ai suoi cari e a tutta la Polizia di Stato”. L'articolo, ildiL'Opinionista.