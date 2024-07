Magneti Marelli Sulmona | Firmato il Contratto di Solidarietà per i Lavoratori

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'Aquila - Stabilito un Accordo tra Azienda e Sindacati per 462 Dipendenti Questa mattina è statoildiper i 462 dipendenti dello stabilimentodi. L'accordo è stato raggiunto dopo un esame congiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, e avrà una durata di un anno, a partire dal 19 agosto 2024 fino al 1 agosto 2025. Attualmente, isono in cassa integrazione fino alla pausa estiva programmata dal 5 al 18 agosto. Dettagli dell'Accordo Ildiprevede che le turnazioni rimangano invariate: 17 turni per gli addetti alla manutenzione e 15 turni per gli altri operai. Secondo i sindacati, la riduzione lavorativa sarà del 45%, permettendo aidi mantenere i loro contributi previdenziali.