Macron umiliazione olimpica | bordate di fischi L' unico riparato un imbarazzo mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dichiara aperti i Giochi, Emmanuel, e si prende idei francesi assiepati al Trocadero per la cerimonia di inaugurazione di Parigi 2024:per il presidente francese, padrone di casa. L'organizzazione ha peccato su alcuni punti della lunghissima festa, suggestiva per quanto riguarda la location, ma decisamente lacunosa sotto il profilo dell'accoglienza. Soloe la premiere dame Brigitte, infatti, sono stati protetti dalla fortissima pioggia che ha funestato la seconda metà della cerimonia, mentre per tutti gli altri leader presenti è stato un vero supplizio. Stoico Sergio Mattarella, che a 83 anni appena compiuto ha sopportato il tempo inclemente più a lungo di molti compagni di tribuna, protetto da un paio di mantelline anti-pioggia, per poter salutare personalmente la barca sfilata sulla Senna con gli atleti azzurri.