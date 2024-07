La riscoperta di Lorenzo Calogero alla Festa della Poesia dedicata al mai dimenticato poeta calabrese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) “L’opera non cade mai, non si frantuma, rimane eterna”. È uno dei versi scritti da, untanto tormentato quanto rappresentativo di quel Novecento che è stato segno del cambiamento, uno squarcio che ha diviso la notte dal giorno, la Storia dal resto, ma anche un, per lungo tempo. A cui non è mai stato dato veramente il giusto riconoscimento. A sessantatré anni dsua morte (avvenuta precocemente, a 50 anni), l’obiettivo è quello di farlo tornare a brillare, e con lui la Calabria. Fino al mondo intero. E dal 9 all’11 agosto, Melicuccà (RC), la città natale dell’artista, si trasformerà nel palcoscenicosua. Parola di Nino Cannatà, che ha curato la stesura dell’antologia– Poesie scelte 1932-1960 (con la prefazione di Aldo Nove e la traduzione inglese di John Taylor) per Edizioni Lyriks.