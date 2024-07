La Cecchetti impasta ’Anima e creta’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) E’ in uscita in questi giorni ‘Anima e, l’ultima fatica letteraria della scrittrice e poeta cesenate Manuela. Pubblicato dalla casa editrice romana Ensemble, già dal titolo si intuisce il filo conduttore dell’intera silloge poetica. In questo imprescindibile connubio, infatti, l’essenza si manifesta ‘all’altro da sé’ in tutto il suo splendore: carne che abita la terra, spirito che anima la vita. E’ una sorta di carrellata metaforica attraverso cui l’autrice cerca di farsi portavoce dei sentimenti e delle aspettative dell’attuale modernità, tentando di suscitare nuovi interrogativi sulle molteplici contraddizioni del quotidiano agire dell’intera comunità umana, e su ciò che in realtà risulta essere essenziale, a livello universale, per condurre un’esistenza degna di essere vissuta per la propria e altrui felicità.