Il pizzaiolo verace che in Calabria ha rivisitato la Margherita con la cucina molecolare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se c’era una cosa certa, per Luca Tudda, fin dall’inizio della sua carriera di, è che la sua strada fosse quella della pizzanapoletana. Nessun dubbio in merito anche se San Marco Argentano non era in Campania, né tantomeno sulla costa alta delladove per i flussi turistici la pizza napoletana va per la maggiore. San Marco Argentano è invece un paese di appena 7mila abitanti dell’entroterra del cosentino. Siamo esattamente nella Valle del Crati, quella parte di verde collina che si estende tra il Pollino e la Sila, ricca di vigneti e uliveti, un centro urbano dall’antica storia che da sempre è stato luogo di azione di Luca Tudda.