Il Colpo di Mezzanotte | Lucchesi apre la strada per Tessmann Kouame ai saluti?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 27 luglio 2024 - Il tempo di archiviare con successo l'affare Colpani che Daniele Pradè si è gettato a capofitto sulle altre trattive che deve portare a termine. Anche perché adesso c'è l'urgenza di chiudere almeno per un paio di centrocampisti. Quello che sembra più vicino alla Fiorentina è però Tanner, impegnato alle Olimpiadi con Team Usa e se dovesse realmente diventare un calciatore viola arriverebbe tra diversi giorni al Viola Park. Con il Venezia il ds viola sta parlando anche del prestito di Lorenzo. Doppia trattativa, slegata, ma l'affare per il giovane difensore centrale (ormai prossimo al prestito nella squadra di Di Francesco) ha riaperto i canali per il classe 2001 americano. La prima proposta della Fiorentina non è stata accettata, ma la base per la trattativa c'è e i confronti andranno avanti con ottimismo anche nella giornata di oggi.