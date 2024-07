Il cielo caotico sopra Bologna | Basta i voli vanno distribuiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) I numeri sono da record, le polemiche pure. Da giorni l’aeroporto Marconi di– settimo scalo italiano per traffico passeggeri con quasi 10 milioni di viaggiatori nel 2023 – è nell’occhio del ciclone per i disagi e la disorganizzazione, esplosi dopo il bug informatico di una settimana fa che ha paralizzato il traffico aereo a livello mondiale: file chilometriche ai controlli per la sicurezza e agli imbarchi, passeggeri accampati per terra, cantieri per ampliare gli spazi ai gates che invece riducono la superficie già angusta di una struttura che, con il boom delle low cost, è cresciuta troppo velocemente. Paradossalmente, si può dire, il Marconi è vittima del suo stesso successo. E ora la politica tuona contro il management, ragionando sullo ‘spacchetamento’ deinegli altri scali emiliano-romagnoli.