Fullin | Costruiamo una Nuova Virtus Cesena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Qual è l’ingrediente principale da portare in palestra? La fame di pallacanestro". Idee chiare e pochissimi fronzoli per Mara, leggenda vivente della pallacanestro femminile (parla la hall of fame della quale fa parte) e punto di riferimento del settore cestistico della, società che ha concluso il campionato di serie B di basket con la salvezza e che in questi giorni è al lavoro per formare il nuovo roster., da dove ripartite? "Non tutte le atlete della scorsa stagione resteranno con noi, stiamo amalgamando un nuovo gruppo, con nuovi obiettivi". Quali? "Il presupposto è quello di alzare costantemente l’asticella, con modestia ma senza rinunciare alle ambizioni. Lo scorso anno avevamo un gruppo pressoché interamente rinnovato, che ha avuto bisogno di tempo per rodarsi.