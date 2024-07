Firenze l’altra estate di Alessandro | starò a fianco dei malati terminali

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Quest’anno resterò tutto agosto ae dedicherò quanto più tempo possibile aldei pazienti a fine vita all’hospice Convento delle Oblate”. Lui si chiamaBargelli, 60 anni, ed è uno dei coordinatori dei volontari di File, la Fondazione Italiana di Leniterapia, all’hospice delle Oblate nella zona Careggi. Bargelli è volontario da oltre 10 anni. “Non mi pesa non andare in vacanza – dice Bargelli – preferisco dedicare il mio tempo alle persone che ne hanno bisogno. Sono sempre stato così, da piccolo portai un senzatetto in casa di mia nonna perché aveva sete”. Una generosità che ha sempre contraddistinto, che ha scelto questo tipo di volontariato perché “fra tutti è quello a cui mi sento più vicino, probabilmente perché mia madre ha fatto l’infermiera per 36 anni e quindi conosco bene il mondo dei”.