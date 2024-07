Esodo estivo | Autostrade Alto Adriatico rafforza il personale a presidio del traffico e potenzia la comunicazione

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 26 luglio 2024) Saranno 220 gli operatori in campo per ogni singola giornata da bollino nero in sinergia con la Polizia stradale. Da oggi in funzione anche i nuovi canali su Whatsapp e Telegram per informare gli utenti in tempo reale. Nella prima parte di stagione + 3,9% di transiti rispetto al 2023 (anno record + 5,8%). In calo gli incidenti totalidi sala radio, ausiliari alla viabilità, operatori di infomobilità, gestori di tratta ed esattori, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione; e ancora, operatori degli impianti tecnologici esanitario.ilin vista dell’e del contro2024. E lo fa a fianco della Polizia stradale per garantire la sicurezza degli utenti. Saranno circa 220 le forze in campo per ogni giornata da bollino nero.