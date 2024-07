Enrico Testa | il giornalista di Rai Sport morso da un ragno violino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Grande spavento per, caporedattore centrale di Rai. Ilè stato infattida unnel giardino della sua villa a Sacrofano, vicino Roma.si è recato subito in ospedale dove è stato sottoposto a una terapia per scongiurare effetti ancora più avversi di quelli che già gli stava provocando il veleno del.Leggi anche:, boom di chiamate al centro antiveleni: “In casa ce l’abbiamo un po’ tutti” Secondo quanto riporta da Il Messaggero,si sarebbe accorto subito della gravità della situazione. “Ero intento ad aprire uno scatolone quando ho sentito un pizzico nella parte alta della schiena e ho notato il. Poi, su consiglio della mia compagna, ho allertato il 118?, racconta il