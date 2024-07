Decreto transizione Dubbi sui benefici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Altro tema affrontato durante l’assemblea generale della Federazione Moda di Confartigianato Imprese Prato, è stato quello della5.0: dagli imprenditori sono emerse perplessità sulla bozza diattuale. "La nostra impressione – dice Moreno Vignolini – è che il percorso individuato per ottenere isia eccessivamente complicato. Confartigianato si impegnerà per arrivare a una soluzione che possa soddisfare le aspettative delle imprese". Le aziende devono seguire una procedura articolata in più fasi per accedere all’incentivo, con comunicazioni preventive e di avanzamento del progetto tramite piattaforma informatica.