Deadpool & Wolverine ovvero la rivincita della Disney sul politicamente scorretto

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il primo capitolo, anno 2016, è ancora un esempio virtuoso piuttosto sottostimato che, se imitato, aiuterebbe diversi progetti americani. Tra il “low-budget” con i suoi 58 milioni di dollari in produzione, alta qualità di mainstream entertainment ottenuta dal film in sé, e infine un incasso con la robustezza dei suoi 782 milioni messi insieme al box office,nel 2024 vede finalmente il terzo capitolo del suo franchise. Il secondo, nel 2018, ebbe un riallineamento economico rispetto al costo medio dei cinecomic con 110 milioni investiti in budget e 785 milioni incassati per un risultato nuovamente sboccato e più che godibile sullo schermo. Negli Usa esce il 26, ma il 24 luglioha esordito in Italia con quasi 3,2 milioni di euro incassati in soli 2 giorni.