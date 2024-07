Come e quando seguire la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) In una mossa originale, l’organizzazionediha deciso di spostare la celebrazione dilungo la famosa Senna, lontano dai tradizionali stadi in cui normalmente avviene. Gli atleti sfileranno sulle acque del fiume in barche appositamente predisposte, permettendo ai telespettatori di osservarli da un’angolazione unica. La coreografia si svilupperà lungo il cuore della città, con più di 10.000 atleti che rappresentano 206 comitati, che attraverseranno il centro di. Lasarà trasmessa a livello globale, e lungo il percorso sono attesi più di 320.000 spettatori. L’inaugurazione di queste gare si prospettaun avvenimento indimenticabile. La parata degli atleti, svolgendosi sulle onde della Senna, si presenta conimbarcazioni riservate per ciascuna delegazione.