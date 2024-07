Cocciaretto-Shnaider tennis Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Debutto olimpico per Elisabettasulla terra di Parigi. L’azzurra scenderà in campo per la prima volta in carriera nel torneo a cinque cerchi, ma non ha pescato sicuramente bene. Andrà infatti ad affrontare una delle giocatrici più in forma dell’ultimo periodo, la russa Diana. La classe 2004 nata a Mosca si è portata a casa due degli ultimi tre tornei disputati, quello di Bad Homburg e di Budapest; in mezzo, l’uscita al terzo turno di Wimbledon. Risultati che l’hanno portata a scalare la classifica e diventare la nuova numero 23 al mondo, suo best ranking. L’azzurra ha dalla sua tutti e tre i precedenti, giocati curiosamente su superfici diverse. Il primo risale al torneo ITF ad Antalya nel 2022, gli altri due invece sono di quest’anno, tra la finale del 125 di Charleston ed i quarti di Birmingham.