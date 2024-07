Chi è Marie-José Pérec possibile ultimo tedoforo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono ore di fermento per il via ufficialedi, con la cerimonia di apertura che prenderà il via19:30, con anche un pizzico di apprensione per quelle che saranno le condizioni meteo che accompagneranno la cerimonia che vedrà sfilare le delegazioni delle 205 Nazioni impegnate nella manifestazione. Intanto, in queste ore la torcia olimpica sta completando il proprio percorso, in attesa che venga acceso il braciere olimpico che segnerà il via ai Giochi. E tanta è anche la curiosità attorno al nome della persona a cui spetterà questo grande onore: dindiscrezioni delle ultime ore, una delle grandi favorite per questo compito è