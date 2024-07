Ceppaloni dal 31 luglio al 3 agosto la XLI edizione della Porziuncola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl conto alla rovescia è giunto agli sgoccioli., piccolo centro a 10 km da Benevento, si prepara ad ospitare tanti turisti in occasioneXLI, Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato, è in programma da mercoledì 31a sabato 3e negli ultimi anni si è attestato come uno dei più attesi dell’estate sannita. Ottimo cibo, tanta buona musica popolare e allestimenti sempre più curati e affascinanti che rendono unica l’esperienza. La Pro Loco mette in campo tanti volontari che stanno già lavorando da diversi giorni per la realizzazione dell’evento. Il programma prevede quattro serate con concerti di musica popolare, scelti dal direttore artistico Luigi Blaso, assolutamente da non perdere.