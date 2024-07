Berrettini vince la nona | seconda finale consecutiva per The Hammer a Kitzbuhel

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Matteonon stecca alla: batte il tedesco Hanfmann con un periodico 6-4, 6-4, e conquista ladel torneo di, ladopo il trionfo di domenica scorsa in Svizzera, a Gstaad. Il romano è già numero 46 del ranking Atp e se domenica dovessere arriverebbe al numero 40, mentre appena dieci giorni fa era all’ottantesima posizione. Un trionfo in Austria lo porterebbe al numero 26 della Race, la classifica che tiene conto del rendimento annuale e che qualifica i primi otto per ladi Torino.ha ritrovato la forma fisica Il tennista romano è reduce dal tour de force svizzero e, da martedì ad oggi, ha giocato altre quattro partite ininterrottamente, senza perdere un set,ndo tutti i tie break e dimostrando di avere ritrovato la migliore forma fisica.