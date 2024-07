AEW | Che fine ha fatto Jon Moxley? Ecco le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo il suo match a Forbidden Door contro Tetsuya Naito, dal quale è uscito sconfitto e ha dovuto cedere l’IWGP World Heavyweight Championship, Jonè scomparso dalla programmazione televisiva della AEW. Non ci sarebbe, tuttavia, nulla di preoccupante in questo caso. Meritato riposo The Wrestling Observer Newsletter riporta che la AEW ha semplicemente concesso un periodo di pausa ae l’atleta, a differenza di molte altre volte, avrebbe deciso di non impiegare il suo tempo libero lottando in altre federazioni. Conin “vacanza” e Bryan Danielson momentaneamente ai box fino ad All In, il BCC si è un po’ defilato e i due restanti membri (Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta) hannoqualche apparizione in ROH e lotteranno anche stanotte nel PPV Death Before Dishonor.