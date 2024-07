Adescava minori su Instagram maestra elementare condannata a 7 anni e 3 mesi Chiedeva alle vittime di essere filmata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Zia Martina”, questo il suo pseudonimo,i ragazzini sue poi con questi minorenni aveva rapporti sessuali che voleva fossero filmati. La donna, 47, che eradi scuolaè statadal Tribunale di Bari a 7e 3e al pagamento di una multa di 75mila euro. Levenivano portate in un b&b nel centro di Bari. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno che ricorda come il pubblico ministero avesse chiesto la condanna a 4. La donna finì agli arresti domiciliari nel dicembre del 2021 quando insegnava in una scuola del nord Italia e fu sospesa dall’incarico. Risponde di due episodi di produzione di materiale pedopornografico e di una presunta vicenda di corruzione di minorenne, ma lesarebbero molte di più.