VIDEO – Dimarco saluta Bastoni? Lo scherzo ad Appiano Gentile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Inter si sta allenando nuovamente quest’oggi ad. La sessione è iniziata, ma prima il club ha pubblicato unsu X di Federicoe Alessandro. Clima leggero. SCHERZI – L’Inter non si ferma in questi giorni. Adprosegue il percorso di preparazione prima dell’inizio del campionato, ieri sono tornati i giocatori convocati da Luciano Spalletti per gli Europei. Matteo Darmian, Davide Frattesi, Nicolò Barella e proprio gli altri due protagonisti delpubblicato dal club nerazzurro su X. Sono appena iniziati gli allenamenti al BPER Training Center, Federicohato mentre Alessandro? Gli occhi, Basto, non mentono mai ?#ForzaInter pic.twitter.com/dU8489KU4E — Inter ?? (@Inter) July 25, 2024 Sguardo fisso in camera e risata velata prima della consueta sgambata di questi giorni.