Vagnoli in minoranza Sanità colpo di scena al vertice dei sindaci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) CASENTINO "Pericoloso stallo amministrativo" in Casentino dopo l’incontro di ieri a cui hanno partecipato tutti idel distretto sanitario casentinese. Lo hanno definito così i primi cittadini di Talla, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Chitignano e Montemignaio che si sono detti preoccupati per le pretese die per il clima definito "incompatibile con la necessità di garantire la massima efficienza da parte degli enti territoriali nella tutela dell’interesse primario dei cittadini alla salute". Con mossa del tutto inattesa, secondo iavrebbe portato all’ordine del giorno, oltre alla conferma del suo ruolo di presidente della Conferenza, anche la delibera per individuare un nuovo ente capofila, ad oggi in carico all’Unione dei Comuni Montani del Casentino.