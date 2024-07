Uova e sperma di pesce per le rughe | il segreto anti-età di Kim Kardashian

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 25 luglio 2024) Di stranezze beauty nel mondo delle celebs, nel corso degli anni, ne abbiamo sentite davvero tante: dagli escrementi di usignolo utilizzati come maschera-età da Tom Cruise e Victoria Beckham alla maionese come impacco idratante pre-shampoo per i capelli di Blake Lively. L’ultima trovata è lodi salmone che Kimsi fa addirittura iniettare nella pelle. A confermarlo è stata l’imprenditrice stessa in un recente episodio di The– in onda anche in Italia su Disney Plus – riferendosi a un trattamento che, in realtà, all’estero è già molto diffuso: le iniezioni di polinucleotidi estratti dal liquido seminale dei pesci. Si tratta di una sorta di biorivitalizzazione con frazioni a basso peso molecolare di DNA di origine organica.