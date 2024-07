TURSINI E COCOCCETTA L’AQUILA FUTURA | MISURE IMPORTANTI PER LA COMUNITÀ

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) L'Aquila - Dando seguito all’ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale a Maggio 2024 sulle “a tutela della, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla fasce fragili di popolazione”, anche in occasione della III Commissione Consiliare svoltasi questa mattina presso Palazzo Margherita, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune delManuelae la Capogruppo Consiliare diLauraribadiscono l’importanza della programmazione e dell’attuazione prevista nel Piano Sociale di Zona dove, per la prima volta in assoluto, sono stati inseriti come parte integrante delle strategie di supporto e inclusione sociale due progetti quali gli “Sportelli di Ascolto” e “l’Educativa di strada”, quest’ultima in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili dell’Assessore Ersilia Lancia.